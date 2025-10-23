İSTANBUL (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, ormanlarda odun dışı orman ürünlerin üretimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, 'Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla, Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'deki odun dışı ürünlerdeki üretim miktarımızı 32 kat artırdık.' dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen 'Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına' temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, dördüncü gününde de devam etti.

Etkinlikte, 'Ormanlar Dünyayı Nasıl Besliyor: Sağlıklı Ormanlar Aracılığıyla İnsanları Beslemek' konulu panel düzenlendi.

Panelde konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Yüzer, iklim değişikliği sürecinde karbon yutak fonksiyonunu dikkate alarak ormanların yutak kabiliyetini artırmak için gayret sarf ettiklerini, ormanların gıda yönünden de çok önemli olduğunu söyledi.

- 'İnsanlarımızın gelirlerine katkıda bulunmayı amaçladık'

Türkiye olarak odun dışı orman ürünlerinden, ormanlarda yetişen gıdalara kadar bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Yüzer, şunları kaydetti:

'Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla, Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'deki odun dışı ürünlerdeki üretim miktarımızı 32 kat artırdık. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları dediğimiz, orman vasfındaki arazilerde ceviz, meyve, badem gibi meyve ağaçlarıyla yapılan ağaçlandırmalarla kırsalda yaşayan insanlarımızın gelirlerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak için bir projeyi yürüttük. '5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi' kapsamında 32 milyonu aşkın meyvesinden faydalanılan orman ağacı fidanını ormanlarımıza dikerek, orada yaşayan insanlarımızın önümüzdeki süreçte gelirlerine katkıda bulunmayı amaçladık.'

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı İsmail Belen de Türkiye'deki 23,4 milyon hektarlık orman alanının yüzde 99'undan fazlasının OGM tarafından yönetildiğini anlattı.

Ormanlarda birçok farklı türde ürünler yer aldığının bilgisini veren Belen, 'Türkiye'de 2019'da odun dışı ürünlerin pazar değeri 1 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye'de odun dışı orman ürünlerinde yıllık gelir 880 milyon dolar.' diye konuştu.

- Dünyanın yüzde 75'i ormanlardan faydalanıyor

İsviçre Federal Çevre Ofisi Kıdemli Danışmanı Keith Anderson ise ormanların gıda üretimi, sanayinin oluşturulması, besleyicilik açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Dünyanın yüzde 75'inin, ormanlardan faydalandığını vurgulayan Anderson, ormanların doğrudan gıdanın kaynağı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Orman ve Biyoekonomi Bölümü Başkanı Liliana Annovazzi de Kırgızistan'da en büyük ceviz ormanlarının bulunduğunu, Gürcistan'da da yabani elmayla ilgili potansiyelin olduğuna işaret ederek, bunların ticarileştirilmesine çok uzak olduklarını söyledi.

Birçok ülkenin orman politika gündemlerinde bu gıdaların olmadığını bildiren Annovazzi, 'Ormanları ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için çok önemli bir şans. Burada bir planla ilerlemek lazım.' dedi.

Finlandiya Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Tiina Rytila ise Finlandiya ormanlarında ciddi bir potansiyel bulunduğunu, 50 çeşit yabani meyvenin yer aldığını kaydetti.

Yaban mersini, kızılcık, ahududu gibi ürünlerin en çok toplanan yabani meyveler olduğunu ifade eden Rytila, Finlandiya'da yıllık kişi başı 8 kilo yabani meyve tüketildiğini bildirdi.

İspanya Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Mücadele Bakanlığı Uluslararası Orman Politikası Birimi Uzmanı Marta Alvarez Moreno da sürdürülebilir orman yönetiminin hem ekonomi hem de biyoçeşitlilik ve gastronomi için kadar önemli olduğunu bildiklerini, burada denge kurmaya çalıştıklarını anlattı.

Slovakya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Uluslararası Orman Politikalarından Sorumlu Baş Devlet Danışmanı Boris Greguska ise ormanların gıda güvenliği ve tarım sistemleri için hayati önemde olduğunun altını çizdi.

- Ahşap yapıların faydaları konuşuldu

'Ahşap İnşaatta İnovasyon Geleceği İnşa Etmek' başlıklı düzenlenen panelde de OGM Başmüfettişi Ahmet Aydın, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bir ülke olduğuna dikkati çekerek, kentsel dönüşümlerde ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Panelde konuşmacılar da ahşabın avantajlarına yönelik bilgilendirmede bulundu.