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Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı

Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı

Sosyal medyada canlı yayın yapan kişilerce de kaydedilen görüntülerde yeryüzüne inen ışık kütlesinin daha sonra parlayarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anlar AA'nın araç kamerası tarafından da kayıt altına alındı.

İstanbul ve birçok farklı ilde saat 02.20 sıralarında gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi hızlı bir şekilde aşağı doğru inerek parlayıp büyüyerek kayboldu.

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