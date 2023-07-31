Haber: Beyza Betül Cihan

Şile ilçesinin sahilinde yüzmek için denize giren bir vatandaş, korkunç bir durumla karşılaştı. Denizde mayın olduğunu fark eden vatandaş, hemen durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, tedbir amaçlı sahili boşalttı ve bölgede inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırmada, 30'a yakın patlamamış mayın tespit edildi.

Yaşanan bu tehlikeli olay, çevrede büyük bir endişeye yol açtı. Yetkililer, sahilin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.