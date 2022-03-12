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Alev alev yanan binadaki 5 kişi dumandan etkilendi

KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın ikinci katı ve çatısı alev alev yanmaya başlayınca binada yaşayanları mahalle sakinleri zillere basarak uyandırdı. Dumandan etkilenen 5 kişi de ambulansta tedavi edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2022 Cumartesi 09:39
Alev alev yanan binadaki 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın saat 08.20 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Muğla Sokağı'ndaki 2 katlı binada çıktı. Binanın ikinci katı ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri bir taraftan itfaiyeye haber verirken bir taraftan da evde bulunanları zillere basarak uyandırmaya çalıştı. 

"BİZİM ÇOCUKLAR ZİLE BASIP UYANDIRDI HEPSİNİ"

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle binada bulunanların bir kısmı kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken vatandaşlarda binada mahsur kalan 5 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakinlerinden Yahya Turan, "Binada kalan aileler dumandan etkilendi. Bizim çocuklar zile basıp uyandırdı hepsini, yoksa içeride kalabilirlerdi. Hafta sonu sabahı olduğu için uyuyorlardı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceAtatürk MahallesiMuğla SokakEvBinaYangınItfaiye
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