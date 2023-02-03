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Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı

Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında aralarında Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

03 Şubat 2023 Cuma 14:31
Ataşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013 yılında Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 5 ihalede 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ve 20 şüphelinin bu olaya karıştığı belirlendi.

Ayrıca Ataşehir Belediyesinin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu 13 şüpheli tespit edildi.

Her iki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da yer aldığı 28 kişiyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilirken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ataşehir BelediyesiSoruşturmaGözaltı
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