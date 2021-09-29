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Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi yapıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Eylül 2021 Çarşamba 11:36
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Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi yapıldı

İSTANBULBeyoğlu'nda polis, geniş çaplı  asayiş ve narkotik denetimi yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere ise üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimlerin iki gün boyunca süreceği öğrenildi.


 

Beyoğlu'nun birçok noktasında dün akşam saatlerinde aynı anda gerçekleştirilen denetimlere, aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Motorize Polis, Çevik Kuvvet ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu 400 polis katıldı. Özellikle uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, Tarlabaşı ve Dolapdere sokaklarında adeta kuş uçurtmadı. Şüphe üzerine durdurulan kişilere yönelik üst araması ve GBT yapılırken, araçların içi de didik didik arandı.


 

Narkotik köpeklerinin de görev aldığı denetimlerin iki gün boyunca süreceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Asayiş DenetimiBeyoğluIstanbul
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