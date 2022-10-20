Firari FETÃ–'cÃ¼ eski futbolcu Zafer Biryol BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de yakalandÄ±

Ä°stanbul Organize Åžube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÃ–'nÃ¼n futbol yapÄ±lanmasÄ± iÃ§inde olduÄŸu iddiasÄ±yla hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olan Zafer Biryol'un yakalanmasÄ± iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda, ÅŸÃ¼phelinin BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n gizli haberleÅŸme aÄŸÄ± ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼te ait olduÄŸu gerekÃ§esiyle kapatÄ±lan Bank Asya'da hesabÄ± olduÄŸu, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 2006 yÄ±lÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ±nÄ± ziyaret ettiÄŸi tespit edilen eski futbolcunun kaldÄ±ÄŸÄ± eve operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan FETÃ–'cÃ¼ eski futbolcu Biryol, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.