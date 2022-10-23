Ä°stanbul Barosu seÃ§imlerinde oy kullanma iÅŸlemi baÅŸladÄ±

Ä°stanbul Barosu'nun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ileceÄŸi 52'nci Genel Kurul toplantÄ±sÄ±nÄ±n birinci oturumu dÃ¼n HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸti. Genel kurulun ikinci gÃ¼nÃ¼nde sabah saatlerinde baÅŸlayan oy kullanma iÅŸlemleri iÃ§in avukatlar Kongre merkezine geldi. Genel kurulda 8 avukatlÄ±k grubundan 9 aday baÅŸkanlÄ±k iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor. Adaylar ve gruplarÄ± ÅŸÃ¶yle; Ã–nce Ä°lke Ã‡aÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu'ndan Filiz SaraÃ§, Ã–nce Ä°lke Ã‡aÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu YÃ¼kseliÅŸ Hareketi'nden Hasan KÄ±lÄ±Ã§, Avukat HaklarÄ± Grubu'ndan GÃ¶khan Ahi, Ä°stanbul MilliyetÃ§i Avukatlar Grubu'ndan Hakan Ã‡atak, BaÄŸÄ±msÄ±z Avukatlar Grubu'ndan GÃ¼lden SÃ¶nmez, Ã–nce Avukat Grubu'ndan Elif GÃ¶rgÃ¼lÃ¼, GenÃ§ Hukuk Hareketi Grubu'ndan TÃ¼rkan Kara, Ä°stanbul Avukatlar BirliÄŸi'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er KaragÃ¼lle baÅŸkan olmak iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor. SeÃ§imlerde 56 bin 944 avukatÄ±n oy kullanma hakkÄ± bulunurken, oy iÅŸlemi iÃ§in 144 sandÄ±k kuruldu. Oy kullanma iÅŸlemi 17.00 itibariyle sona erecek.