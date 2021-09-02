Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 38
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1480.67
ALTIN
482.67
DOLAR
8.2687
STERLİN
11.4271
EURO
9.8207
Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı
Kayseri Belediyesi 104 Konut...
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Denizli Belediyesi 40 adet taşınmazı kiraya veriyor
Denizli Belediyesi 40 adet...
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi...

İstanbul'da pazar günü 8 ilçede su kesintisi

İSKİ, İstanbul'da pazar günü TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle 8 ilçede 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Eylül 2021 Perşembe 14:39
0 Okunma
İstanbul'da pazar günü 8 ilçede su kesintisi

İSTANBUL - İSKİ'den yapılan açıklamada,"TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle:

-Kağıthane:

Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri

-Beyoğlu:

Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri

-Şişli:

19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri

-Gaziosmanpaşa:

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri

-Eyüpsultan:

Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri,

-Bayrampaşa:

Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri

-Sultangazi:

50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri

-Esenler:

Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulSu Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına mayın takıldı 
İstanbul Boğazı'nda balıkçı ağına mayın takıldı 
Trafikten men edilen taksinin sürücüsü: Adam mı ezdim
Trafikten men edilen taksinin sürücüsü: Adam mı ezdim
İstanbul'da motorcular fidan bağışı için sürdü
İstanbul'da motorcular fidan bağışı için sürdü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans