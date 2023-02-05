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İstanbul'da rüzgar ve karla karışık yağmur etkili oluyor

İstanbul'da kent genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor.

05 Şubat 2023 Pazar 13:10
İstanbul'da rüzgar ve karla karışık yağmur etkili oluyor

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da yüksek kesimlerde kar başladı.
Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'da yoğun kar görülüyor. Silivri'de ise yağmur ve lodos etkili oluyor.
Valilik kar için uyarmıştı 
İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtilmişti.
Şehir Hatlarının Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferleri, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadı.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) saat 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulYağmurYağışKar
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