İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sabah 06.45 sıralarında İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde adı geçen güncel yapılanmasında oldukları belirlenen 6 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüphelininse yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Adreslere yapılan baskın anları kameralara yansıdı.