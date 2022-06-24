İstanbul merkezli 3 ilde fetö operasyonu

İstanbul Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Bursa ve Ankara'da yapılan operasyonlarda mahrem yapılanmada olduğu tespit edilen, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdürlerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin başkaları adına kayıtlı hatlardan örgüt üyeleriyle görüştükleri tespit edilirken, Bank Asya ile FETÖ'ye ait dernek ve kurumlarda kayıtları olduğu, ankesörlü telefondan ise ardışık arama kayıtlarının bulunduğu belirlendi.