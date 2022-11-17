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Ä°stiklal Caddesi'ndeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±; 49 kiÅŸi adliyeye sevk edildiÂ 

BEYOÄžLU Ä°stiklal Caddesi'ndeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili kadÄ±n terÃ¶rist Ahlam AlbashÄ±r'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 49 kiÅŸi saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi.Â 

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 09:36
Ä°stiklal Caddesi'ndeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±; 49 kiÅŸi adliyeye sevk edildiÂ 

BeyoÄŸlu Ä°stiklal Caddesi'nde pazar gÃ¼nÃ¼, Suriye uyruklu terÃ¶rist Ahlam AlbashÄ±r'Ä±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 81 kiÅŸi ise yaralandÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan AlbashÄ±r'la birlikte 51 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 49 ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bu sabah saatlerinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildikten sonra Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelilerin savcÄ±lÄ±kta ifadeleri alÄ±nmasÄ±na baÅŸlanmasÄ± bekleniyor. Ã–te yandan adliye iÃ§erisinde terÃ¶r savcÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu katta gÃ¼venlik gÃ¶revlileri geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istiklal CaddesiTerÃ¶rTerÃ¶ristSaldÄ±rÄ±PatlamaAhlam AlbashÄ±rAdliye
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