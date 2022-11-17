KaraismailoÄŸlu: YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar gelmeden karayollarÄ±nda lojistik hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k

Ä°STANBUL - Tuzla'da karla mÃ¼cadele ve yol bakÄ±m makinalarÄ±nÄ±n hizmete alÄ±nma tÃ¶reninde konuÅŸan UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, "Yaz ve sonbaharÄ±n ardÄ±ndan kÄ±ÅŸ mevsiminin yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde, Ã¶zellikle doÄŸu bÃ¶lgelerimizde kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± etkisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar gelmeden karayollarÄ±nda lojistik hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k" dedi.Â



UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (KGM)'nce, Tuzla Ä°ntercity Park'ta, 'Karla MÃ¼cadele ve Yol BakÄ±m MakinalarÄ±nÄ±n Hizmete AlÄ±nma TÃ¶reni' dÃ¼zenlendi.



TÃ¶rene UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra KGM yÃ¶neticileri ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± katÄ±ldÄ±. Hizmete alÄ±nacak karla mÃ¼cadele ve yol bakÄ±m makinalarÄ± ile araÃ§lar Formula 1 pistinde sergilendi. Â



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"2022-2023 YILI KIÅž PROGRAMIMIZI HAZIRLADIK"Â



TÃ¶rende konuÅŸma yapan UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, "Yaz ve sonbaharÄ±n ardÄ±ndan kÄ±ÅŸ mevsiminin yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde, Ã¶zellikle doÄŸu bÃ¶lgelerimizde kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± etkisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlar gelmeden karayollarÄ±nda lojistik hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k. 2022-2023 yÄ±lÄ± kÄ±ÅŸ programÄ±mÄ±zÄ± da hazÄ±rladÄ±k. PlanÄ±mÄ±za gÃ¶re, yurt genelindeki toplam 68 bin 725 kilometrelik karayolu aÄŸÄ±mÄ±z Ã¼zerindeki, 450 karla mÃ¼cadele merkezimizde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla, ayrÄ±ca 13 bin 52 personelimizle hizmet verilecek. KÄ±ÅŸ programÄ±nda, karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere; 610 bin ton tuz, 407 bin 795 metrekÃ¼p tuz agregasÄ±, kritik kesimler iÃ§in 17 bin 103 ton kimyasal buz Ã§Ã¶zÃ¼cÃ¼ ve Ã§Ã¶zeltisi ile 132 ton Ã¼reyi merkezlerimizde depoladÄ±k. Bunun yanÄ±nda, karayollarÄ±mÄ±zdaki tipi ve esintilere karÅŸÄ± 851 kilometrelik kar siperi yaptÄ±k" dedi.



Herhangi bir olumsuzluk durumunda yola Ã§Ä±kacak vatandaÅŸlardan da istekleri bulunan Bakan KaraismailoÄŸlu, "KÄ±ÅŸ mevsiminde seyahat edecek yol kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n, yola Ã§Ä±kmadan Ã¶nce gÃ¼zergÃ¢hlarÄ± ile ilgili olarak KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'mÃ¼zÃ¼n 0-312-449 86 60 numaralÄ± telefonlarÄ±ndan, ya da Ã¼cretsiz ALO 159 hattÄ±ndan veya www.kgm.gov.tr Â internet adresinden kapalÄ± ve aÃ§Ä±k yollar ile birlikte Ã¶nerilen alternatif gÃ¼zergÃ¢hlarla ilgili bilgi almalarÄ±nÄ± bekliyoruz. DeÄŸerli basÄ±n mensuplarÄ±mÄ±zÄ±n bu uyarÄ±larÄ±n halkÄ±mÄ±za yayÄ±lmasÄ± konusunda hassasiyet gÃ¶stermelerini Ã¶zellikle rica ediyorum" diye konuÅŸtu. Â



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"KARAYOLLARINDA TIR'LA DEÄžÄ°L KARLA MÃœCADELE ETMEK Ä°STÄ°YORUZ"Â



"KarayollarÄ±mÄ±zda ve mÃ¼cadele araÃ§larÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼zenli olarak akÄ±llÄ± ulaÅŸÄ±m sistemleri ile takip ediyoruz" diyen KaraismailoÄŸlu, "Kapanan ve aÃ§Ä±lan yollar, karla mÃ¼cadele merkezlerimizde 7/24 esasÄ±na gÃ¶re izlenmekte. Kritik kesimlerde karla mÃ¼cadele aracÄ±mÄ±zÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±, Ã¼zerlerindeki kamera ile takip ediyoruz. Bunun yanÄ±nda, araÃ§larÄ±mÄ±zdaki 'araÃ§ takip sistemleri' Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± izlenirken, olasÄ± olumsuzluklar koordinasyon birimlerimize anÄ±nda iletiliyor. Yollardaki karla mÃ¼cadele, tÃ¼m taraflarÄ±n ortak ve koordineli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile baÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±r. Bu nedenle buradan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸu Ã¶nemli mesajlarÄ± iletmek istiyorum. Karla mÃ¼cadelemizi, gÃ¼zergÃ¢hlarÄ±n trafik hacminin yoÄŸunluÄŸundan kaynaklÄ± Ã¶nceliklere gÃ¶re yapÄ±yoruz. MÃ¼cadelede Ã¶ncelikli hedefimiz trafiÄŸin aÃ§Ä±lmasÄ±dÄ±r, yol geniÅŸletme devamÄ±ndaki bir sÃ¼reÃ§tir. YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ, tipi ve ani Ä±sÄ± dÃ¼ÅŸmesi gibi nedenlerden dolayÄ± can gÃ¼venliÄŸiniz aÃ§Ä±sÄ±ndan, yollar trafiÄŸe kapatÄ±labilir. KapatÄ±lan yollara giriÅŸ yapmak iÃ§in lÃ¼tfen Ä±srarcÄ± olmayalÄ±m. Kendimizin, sevdiklerimizin ve karayollarÄ±nda seyahat eden herkesin can ve mal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã§ok deÄŸerli araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine de Ã¶nemli bazÄ± hatÄ±rlatmalarÄ±mÄ±z var. Bunlar; KÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na uygun olmayan ve kar lastiksiz araÃ§larla lÃ¼tfen yola Ã§Ä±kmayalÄ±m. Yola Ã§Ä±kmadan Ã¶nce hava ve yol durumu hakkÄ±nda mutlaka bilgi sahibi olalÄ±m. AraÃ§larÄ±mÄ±zda; zincir, takoz ve Ã§ekme halatlarÄ±nÄ± kati suretle bulunduralÄ±m. Yolda mahsur kalan araÃ§ sahibi iseniz, bulunduÄŸunuz ÅŸeridi deÄŸiÅŸtirmeyelim. Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±nda yolun sol ÅŸeridini Ã¶zellikle boÅŸ bÄ±rakalÄ±m. Ã–zellikle rampalarda TIR kaymalarÄ±na sÄ±kÃ§a rastlanÄ±yor. KarayollarÄ±nda TIR ile deÄŸil, KAR ile mÃ¼cadele etmek istiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â



Daha sonra BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± kar aracÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸ lastiÄŸini deÄŸiÅŸtirilmesinde yardÄ±mcÄ± oldu. Bakan KaraismailoÄŸlu, kar kÃ¼reme aracÄ±nÄ± sÃ¼rerek diÄŸer araÃ§larla birlikte pistte bir tur attÄ±.Â