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Sarıyer’de alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

SARIYER’de iş yerinin önünde alkol almaması için uyardığı kişi tarafından bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti. 

12 Ağustos 2022 Cuma 10:14
Sarıyer’de alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay dün akşam 18.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bürkan Kocaacar işlettiği kafenin önünde oturup alkol alan ve müşterileri rahatsız eden Serkan Durmuş’u uyardı. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma büyüyerek, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Serkan Durmuş cebinden çıkardığı bıçakla Kocaacar'ı bıçaklamaya başladı. Bıçak darbelerinden biri kalbine isabet eden Kocaacar kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler yardıma koşarken saldırgan elindeki bıçağı atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ancak Kocaacar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan Serkan Durmuş polis ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede yakalandı. Saldırganın da yaşanan kavga sırasında bacağından yaralandığı öğrenildi. Serkan Durmuş, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖLEN KİŞİ ERDOĞAN BELBÜKEN'İN KATİLİ ÇIKTI 

Bıçaklanarak öldürülen Bürkan Kocaacar'in 1998 yılında öldürülen eğlence dünyasının önemli isimlerinden Erdoğan Belbüken'in katili olduğu ortaya çıktı. Belbüken, Rumelikavağı'nda  evine geldiği sırada çapraz ateşe alınmış ve otomobilinin içinde öldürülmüştü.  Cinayetten sonra polis, Serdar ve Şerafettin Hacısüleymanoğlu'nun azmettirmesiyle cinayeti işleyen Bürkan Kocaacar'ı yakalamıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerKavgaCinayet
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