Şile açıklarındaki teknede 59 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı devriye ekipleri, Kurfallı Plajı açıklarında teknede 59 kaçak göçmen yakaladı.



Devriye görevi yapan TCSG-910 sahil güvenlik botu, Ağva Mahallesi Kurfallı Plajı açıklarında, sabaha karşı 05.30 sıralarında, Miray-1 isimli tekne içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Tekneyi durduran ekipler, 59 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ifadeleri alınmak üzere Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürülürken, Miray-1 isimli özel tekne komutanlığın limanına bağlandı. Teknenin Romanya'ya gitmek için denize açıldığı öğrenildi.