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Adreslerdeki aramalarda farklı markalara ait 129 bin 386 şişe parfüm ele geçirildi.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bayrampaşa ilçesinde belirledikleri 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, saha incelemesinde, yasa dışı yollarla ülkeye getirdiği kaçak parfüm leri piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan bir şüpheli tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirilen suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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