İstanbul

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bakanlığımızın 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da 'Yarısı Büyükşehirden' diyerek 650 bin yuvayı da İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız. Bakanlığımızla belediyelerimizle özel sektörümüzle birlikte İstanbul'da tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz." dedi.

İstanbul'da "5500 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni" Eyüpsultan'daki İslambey Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu belirterek, kentteki 7,5 milyon ev ve işyerinin 1,5 milyonunun sağlıksız durumda olduğunu, bunlardan 600 bininin ise acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gerçeği bilerek çalıştıklarını dile getiren Kurum, afetlere dirençli bir İstanbul vadettiklerini söyledi.

Kurum, iki hafta önce Tuzla'da binlerce evin temellerini attıklarını, yüzlerce riskli yapıyı davul zurnayla yıktıklarını hatırlatarak, "Bugün de yine aynı amaç için buradayız. Tam 5 bin 500 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Yani şu anki İBB yönetiminin koca 5 yılda yaptığı sayı." dedi.

Tüm çalışmalarda tek bir gayelerinin olduğunu vurgulayan Kurum, "Biz, bu şehri sağlam temeller üzerinde geleceğe taşımak istiyoruz. Peki, CHP'li mevcut yönetim ne yapıyor? Temel atmama töreni yapıyor. Tabii biliyor ki bir yerde bir temel atsa, o işin sonunu getiremeyecek." diye konuştu.

"Onlar ise daima kentsel dönüşümü durduran tarafta oldular"

Mevcut İBB yönetiminin sadece temel atmamakla kalmayıp yapılmak istenenlere de engel olduklarını ifade eden Kurum, "Bunlara kalsa, bu zihniyete, bu anlayışa kalsa İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı yoktur. Bunlara kalsa şu anda yaptığımız bu dönüşüm projelerine bile gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, kendilerinin her zaman dönüşüm ve yapım tarafında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Onlar ise daima kentsel dönüşümü durduran tarafta oldular. Biz daima milletimizin rızasıyla yuva kuran, millete yeni bir kapı açan tarafta olduk, onlarsa İstanbul'un dönüşümünü durdurmak için ellerinde dilekçelerle mahkeme kapılarında oldular. İnanın nerede bir dönüşümü durdurma dilekçesi varsa, altında mutlaka CHP’nin imzası vardır."

"'Yarısı Büyükşehirden' diyerek 650 bin yuvayı İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız"

İstanbulluların CHP'li İBB adayına, depremle ilgili sorular sorduğunu ifade eden Murat Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 115 bin konut sözü verip yapmayanlar siz değil misiniz? İBB'nin deprem bütçesini düşürüp o bütçeyi reklama, algıya harcayanlar siz değil misiniz? Siz değil misiniz, Esenler'de yaptığımız dünyaya örnek olan 60 bin konutluk akıllı şehir uygulaması için kentsel dönüşümünü engellemek için 9 ayrı dava açanlar? CHP'li İBB yönetimi değil mi, sözde çevrecileri, maskeli doğaseverleri yanına alıp kentsel dönüşüme karşı 1500'den fazla dava açanlar? Ve işte son soru şu; İBB Başkanı değil mi, deprem konusu görüşülürken İBB Meclisine gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde 200 toplantı yapan?"

Kurum, İstanbul'u depreme dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını belirterek, "Bakanlığımızın 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla yapacağı 350 bin konutumuzu da 'Yarısı Büyükşehirden' diyerek 650 bin yuvayı da İstanbullu hemşerilerimize kazandıracağız. Bakanlığımızla belediyelerimizle özel sektörümüzle birlikte İstanbul'da tam 1 milyon yuvamızı güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz." dedi.

"İstanbul'da riskli okul binası sorunu çözüldü"

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul'un en önemli sorunun kentsel dönüşüm olduğunu dile getirdi.

Sadece kendi evlerinin sağlam olmasının meseleyi çözmediğini söyleyen Gül, "Komşumuzun evinin de yolların, köprülerin, üst geçitlerin de sağlam olması gerekiyor. Bizler de yerelde üzerimize düşeni yaparak bu sorunu kısa sürede İstanbul'umuzun gündeminden kısa sürede çıkartacağız." diye konuştu.

Yapılan çalışmalarla riskli okul binası sorunlarının çözüldüğünü aktaran Gül, konutlar için de aynı temennide bulundu.

Yıkım ve temel atma projesinde yer alan Kartal, Bahçelievler, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerini temsilen konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 2022 yılında özel bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İşlemleri yeniden ele aldıklarını ve vatandaşlarla görüştüklerini anlatan Köken, 1,5 yıl gibi kısa sürede temel atma aşamasına geldiklerini, 211 binanın yıkıldığını ve 637 yeni binanın yapılacağını bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Onlar 'rantsal' vesaire diyerek, vatandaşımızın deprem riskinin azaltılması için bakanlığımızla belediyelerimizle el ele verdiğimiz bu projeleri değişik adlarla durdurmaya ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, biz çalışacağız, başaracağız." dedi.

Konuşmaların ardından yıkım ve temel atma töreni yapılan diğer ilçelerle canlı bağlantı kuruldu. Protokol üyelerinin katılımı ve dualar eşliğinde butonlara basılarak tüm noktalarda aynı anda çalışmalar başladı.

Törene, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.