Haber: Beyza Betül Cihan

Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde yaya yoğunluğu fazla olan alanlarda elektrikli scooterların hız sınırı düşürüldü.

Bu karar doğrultusunda, söz konusu ilçelerdeki yaya yollarının daha güvenli olması amaçlanıyor. Elektrikli scooter kullanıcılarının hızlarını düşürmeleri gerekecek. Daha önce 20 km olarak kayıtlı hız sınırı, artık 12,5 km olarak uygulanacak. Bu sayede yaya bağlantısının olduğu alanlarda güvenlik önlemleri daha da artırılmış olacak.