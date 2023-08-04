Ankara

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da alışveriş merkezinde patlayıcı düzeneği bulunan çantanın alev alması üzerine başlatılan incelemeler sonucu 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayrampaşa ilçesindeki alışveriş merkezinde kolundaki çantanın patlayarak alev alması üzerine D.B. ve yanındaki S.A. yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde bölücü terör örgütü mensubu "Rodem" kod adlı S.D'nin, yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, yurt dışındaki kişiyle irtibatlı olduğunu, yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler aldırdıklarını belirtti.

S.D. ve Y.E'nin patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiklerini anlatan zanlılar, patlayıcı düzeneğin belirlenen AVM'deki mağazalardan birine bırakmak üzere geldikleri esnada bilmedikleri nedenle infilak ettiğini kaydetti.

D.B. ve S.A'nın Bahçelievler ilçesinde kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyon sonucu S.D, Y.E, M.Y, M.E.Y, Ç.K. ve Ö.G. yakalandı.

Hücre evinde gerçekleştirilen aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 250 gram piroteknik patlayıcı madde, başlatıcı olarak kullanılabilecek 600 gram kibrit başı eczası ve 2 bin 600 gram sıvı kimyasal, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, yanma etkisini arttırıcı 1200 gram jel yakıt, anahtar sistemi olarak kullanılabilecek 36 plastik parça, zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek 180 jel kapsül, düzenek yapımında kullanılabilecek 2 hızlı yapıştırıcı, dış kap olarak kullanılabilecek 18 boş sigara paketi, cips kutuları ve küçük kaplar ile düzenekte kapsül içine asit doldurmak için kullanılabilecek 5 enjektör ele geçirildi.

Sultangazi Kent Ormanı'na yanıcı ve patlayıcı düzenek kuran şüpheliler de yakalandı

Devam eden çalışmalarda şüphelilerle beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E. de yakalandı.

Zanlıların Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıkarmak amacıyla 3 düzenek bıraktıkları tespit edildi.

Aramalarda 3 kutu içine yerleştirilmiş yanıcı ve patlayıcı madde düzeneği olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilere para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve "terörün finansmanı" suçundan kaydı bulunan M.İ.Y. de yakalandı.

Operasyon sonucu 11 zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

AA