İstanbul

Aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için her yıl 10 Ağustos, Dünya Aslan Günü olarak kutlanıyor.

Çekmeköy'deki Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi'nde de bacakları platinli biri dişi, diğeri erkek iki aslana, türlerini devam ettirebilmeleri için özenle bakılıyor.

Aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüten kompleksteki aslanlardan erkek olanın arka bacakları, dişi aslanın ise dört bacağı platinli.

İki aslan, geçmişte yaşadıkları bacaklarındaki ağır sakatlıktan dolayı güçlükle yürüyor.

"Yüzde 80 oranındaki engellilik yüzde 20'nin altına düştü"

Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, yavruyken yüksekten düşüp sakatlanan aslanların tedavi için İran'dan Türkiye'ye gönderildiklerini ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yaklaşık dört ay tedavi gördükten sonra Çekmeköy'deki hayvan rehabilitasyon merkezlerine sevk edildiklerini anlattı.

Memişoğlu, "Bize geldiklerinde küçüktüler, 1 yaşındaydılar. Ayaklarında kırıklar olması nedeniyle yürüyemiyorlardı. Bize sevk edildikten sonra aslanlarımızın arka ayaklarına platin uygulaması gerçekleştirdik. Platin uygulamasından sonra yüzde 80 oranındaki engellilik, şu an yüzde 20'nin altına kadar düştü. Artık yürüyebiliyorlar. Bu alanda barınmalarını sürdürüyorlar. Çiftleşip nesillerini devam ettirdiklerini de burada görebiliriz." dedi.

Burak Memişoğlu, sağlığına kavuşan aslanların üreme ve çiftleşme döngüsüne de girdiklerini belirterek, yavru aslanları kucaklarına alacakları günü heyecanla beklediklerini anlattı.

"Şu anda gayet iyi durumdalar"

Komplekste hayvanların bakımıyla ilgilenen biyolog Erdoğan Sevinç de sakatlıkları nedeniyle bakımlarını üstlendikleri aslanlara, Park Of İstanbul'daki rehabilitasyon merkezinde yaşam alanı sağlandığını anlattı.

Sevinç, aslanların 5 yıldır merkezde yaşadığını belirterek, "Dişi aslanımız biraz aksayarak yürüse de yavaş yavaş ikisi de sağlığını kazandı. Şu anda gayet iyi durumdalar." diye konuştu.

Aslanların doğal ortamlarındaki ömürlerinin daha kısa olduğunu dile getiren Sevinç, erkek aslanların 8-10, dişilerin ise 12-16 yıl civarında yaşarken, bu tarz güvenli yaşam merkezlerinde ortalama ömürlerinin 25 yıla kadar uzayabildiğini kaydetti.

Sevinç, yaban hayatındaki hayvanların da bakıma ve rehabilite edilmeye ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "Biz de onlara bu imkanı veriyoruz." dedi.

AA