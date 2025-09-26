İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar çıkan barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30,32 olarak kaydedildi.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 22,74, Darlık'ta yüzde 44,76, Elmalı'da yüzde 51,77, Terkos'ta yüzde 36,98, Alibey'de yüzde 18,08, Büyükçekmece'de yüzde 34,21, Sazlıdere'de yüzde 32,13, Istrancalar'da yüzde 20,67, Kazandere'de yüzde 2,71, Pabuçdere'de yüzde 18,89 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 266,53 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 348,85 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 417,56 milyon metreküp su alındı.

İSKİ istatistiklerine göre, 25 Eylül itibariyle baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 63,12, 2016'da yüzde 46,11, 2017'de yüzde 55,04, 2018'de yüzde 55,95, 2019'da yüzde 50,92, 2020'de yüzde 38,96, 2021'de yüzde 52,25, 2022'de yüzde 50,20, 2023'te yüzde 23,35, 2024'te yüzde 39,84 ve 2025'te yüzde 30,71 olarak kaydedildi.

"Önümüzdeki aylarda ciddi su sıkıntısı görülebilir"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, AA muhabirine, yağışların azalmasıyla kente su sağlayan barajlarda doluluk oranının azaldığını söyledi.

Barajlardaki doluluk oranının halen yüzde 30 civarında olduğunu belirten Albay, "Barajlarda yavaş yavaş su azalıyor. Gerçekten dikkatli olmamız gereken zamanlara geldik. Önümüzdeki aylarda ciddi su sıkıntısı görülebilir." dedi.

Prof. Dr. Albay, kış mevsiminin barajlardaki su oranı açısından önemli olduğunu, yeterli yağışlar sonrasında bu açıdan biraz rahatlayacaklarını dile getirdi.

Geçen yıla göre biraz daha sıkıntılı durumda olduklarına dikkati çeken Albay, "Geçen yıla göre barajlarda yüzde 9 daha az suyumuz var. Barajlardaki su miktarı bizim artık alarm seviyesine geldiğimizi yavaş yavaş gösteriyor." diye konuştu.

Kentte yaz döneminin sıcak geçtiğini, su tasarrufunun bir türlü sağlanamadığını vurgulayan Albay, şöyle devam etti:

"İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon 300 bin metreküplük bir tüketim var. Bu, çok büyük bir rakam gerçekten. Günlük tüketimi, banyoda kalma süresini azaltmalıyız. Tıraş olurken suyu boşa akıtmamalıyız, diş fırçalarken dikkat etmeliyiz. Evde temizlik yaparken çeşitli önlemler alınabilir gerçekten, buna mecburuz. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen 20 ila 30 şehrinde yavaş yavaş su sıkıntısı görülmeye, barajlar boşalmaya başladı. İklimsel nedenlerle bu sıkıntı her yıl daha artacak. Dolayısıyla bizim su verimliliği konusunda ciddi şekilde yeniden planlama yapmamız gerekiyor. Yani suyu dikkatli kullanmak, onu boşuna akıtmamak... Tarımda yeniden bir aklımızı başımıza almalıyız, sanayide su tüketimini azaltmalıyız. Artık bunları yavaş yavaş ev ödevi gibi düşünmeliyiz. Yoksa hakikaten önümüzdeki yıllarda bugünleri bile arayacak duruma geleceğiz."

"Aralık gibi kar almazsak biraz sıkıntı yaşayacağız"

Prof. Dr. Albay, İstanbul'da yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığını, nüfusun artmaya devam ettiğini, barajlara gelen suyun azaldığını, bu nedenle nüfus planlamasıyla su planlamasının beraber yapılmasının önem arz ettiğini kaydetti.

Kışın kar yağışının önemli olduğunun altını çizen Albay, "Kasımdan sonra aralık gibi kar almazsak biraz sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. İstanbul şimdiye kadar durumu gerçekten iyi idare etti. Su verimi konusuna dikkat edildi ama su bütçesi belli, nüfus belli, günlük tüketim belli. Eğer kar yağışları, yağmur yetmezse sıkıntı yaşayacağız. Kar yağışlarını düzgün alırsak rahatlayacağız. Ama almazsak ocak-şubat gibi ciddi sıkıntı bizi bekliyor gibi gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.