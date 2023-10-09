Alınan bilgiye göre, Akyol Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
AA
Alınan bilgiye göre, Akyol Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
AA
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