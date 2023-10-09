Ümraniye'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Ümraniye'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Akyol Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

AA