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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Akyol Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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