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Mustafa Çalpar ile Funda D'nin 22 yıl evli kaldıkları ve 2 yıl önce boşandıkları öğrenildi.

Ağır yaralanan Çalpar hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan şüpheli Funda D. (47) ise polis ekiplerince yakalandı.

Beşiktaş Akat Mahallesi'nde Mustafa Çalpar (49), tartıştığı eski eşi Funda D. tarafından boğazından bıçaklandı.

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