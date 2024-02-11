İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 14-17 Şubat'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Ayak Bacak Fabrikası" oyununu izleyiciyle buluşturacak.

Hafta boyunca "Yaftalı Tabut" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "İki Efendinin Uşağı" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Tartuffe" ise Ümraniye Sahnesi'nde tiyatroseverler için sahnelenecek.

"Ay, Carmela!" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Godot Geldi" ve "Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık" adlı eserler ise Müze Gazhane'de izlenebilecek.

Çocuk oyunları "Benim Küçük Yıldızım", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Bir Gece Masalı", "Herkes Sihirbaz Olacak" ve "Rüya", 18 Şubat'ta minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Rumuz Goncagül, Garibaldi Sahnesi'nde izlenebilecek

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 13-18 Şubat'ta farklı oyunlar seyircinin beğenisine sunulacak. "Yüzünde Yüzler" Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Tek Başıma" Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de , "Bir Ruhun Hikayesi" Üsküdar Stüdyo Sahne'de, "Çağrılmadan Gelen" oyunu Garibaldi Sahnesi'nde, "Rumuz Goncagül" müzikali ile "çocuk oyunu "Kırmızı Küre" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Sahne sanatları ve konserler

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, ünlü besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi "Amadeus", Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde 12 Şubat'ta sahnelenecek.

Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansını 13 Şubat'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sergileyecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği “Don Giovanni” operası, 14 Şubat'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Güne Bakan Cam Kırıkları" oyunu 14 Şubat'ta Endless Art Taksim'de tiyatro meraklılarıyla buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 18 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonunda vereceği konserde, 14. yüzyılda Abdülkadir Meragi tarafından bestelenmiş 'Mahur Kâr'ı ve klasik dönemin büyük bestekarları Kırım Hanı Gazi Giray, Eyyubi Ebubekir Ağa, İsmail Dede Efendi ve Dellalzade İsmail Efendi tarafından bestelenmiş seçkin eserleri seslendirecek.

İş Sanatın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği "Parlayan Yıldızlar" konserleri kapsamında 12 Şubat'ta çelloda Elifsu Yalın ve piyanoda Ahmet Efe Demirci İş Kuleleri Salonu'nda sahneye çıkacak.

Moskovalı Ensemble Questa Musica ve keman virtüözü Leonid Zelezny, 'Vivaldi 4 Mevsimi'nin en enerjik ve güncel icrasını 15 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek "Aşk Olsun Vivaldi" konserinde müzikseverler için yorumlayacak.

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Brahms'ın "2. Senfonisi"ni ve Marzocchi'nin "Encore" eserini 15 Şubat'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ndeki konserde seslendirecek.

Klasikleşen Kahve Konserlerinin AKM Türk Telekom Opera Salonundaki 17 Şubat programında, romantik dönemin tüm aşamalarını kapsayan bestecilerin en sevilen eserlerinin yanı sıra, Sergey Rachmaninov'un 150. doğum günü sebebiyle "Etudes Tableaux" albümünden üç parça Melin Molla tarafından icra edilecek.

Devam eden bazı sergiler

Anadolu Ajansının 6 Şubat fotoğraflarından hazırlanan, AA foto muhabirleri tarafından depremin ilk anından itibaren kayıt altına alınan ulusal ve uluslararası ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları, yardım faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının koordine ettiği hizmetlere ilişkin fotoğraflardan hazırlanan sergiler, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası sergi alanı ve Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebiliyor.

Ressam İlhami Atalay'ın 56 yıllık sanat hayatının tüm dönemlerinden örneklerin izlenebileceği, 50'ye yakın tablonun izlenime sunulduğu resim sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "750. Vuslat Yılında Hz. Mevlana" sergisi, Sultanahmet'teki Türk İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) görülebiliyor.

"Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923" sergisi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.