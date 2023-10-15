Sultanahmet'te son bulacak yürüyüş için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yürüyüşe katılmak üzere Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na gelen kadın, çocuk, yaşlı binlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüşe hazırlandı. Etkinliğe, kadın ve çocukların geniş katılım göstermesi dikkati çekti.

Eyleme katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Arapça döviz ile pankart taşıdı.

Meydanda toplanan gruplar, Filistin lehine çeşitli sloganlar attı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren gruptakiler, bu ülkeyi sloganlarla protesto etti.

Eski TBMM Başkanı Şentop ve milletvekillerinden destek

Grubun içerisinde eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleyman Soylu ve Hasan Turan'ın da aralarında bulunduğu bazı AK Parti milletvekilleri, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Yürüyüşe bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra esnaf da destek verdi.

Sloganlar eşliğinde Ayasofya Meydanı'na ulaşan grup, etkinliğin tamamlanmasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kıldı. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen bazı katılımcılar, namazlarını meydanda eda etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Filistin için dualar edildi.

Duasında, yeryüzünde nice zulümler işlendiğini ifade eden Erbaş, "Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Arakan'da, Irak'ta, Hindistan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu zulümleri en kısa zamanda ortadan kaldır, sana yalvarıyoruz ya Rabbi." dedi.

Namazın ardından cami önünde toplanıp, telefonlarının ışıklarını açarak slogan atan ve marşlar okuyan grup, sonrasında dağıldı.

Bu arada, yürüyüş nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.