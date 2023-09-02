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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Afyonkarahisar'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Afyonkarahisar'da

Ekipler, 2 zanlının, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ 'a askeri malzeme temin ettiğini ve lojistik destek sağladığını belirledi.

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