Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: AA