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İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

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