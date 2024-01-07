Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla yürümek için Sarıkamış'ta toplanıyor Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla yürümek için Sarıkamış'ta toplanıyor
İzmir

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA