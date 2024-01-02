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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde Ö.Ç'nin kullandığı 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle şantiye çıkışında park halindeki 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonu na çarptı. Kazada otobüs şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.

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