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Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan yolda araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İBB tarafından yapılan Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacı alındı

İBB tarafından yapılan Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacı alındı

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı'nda Y.A.A. idaresindeki 34 PM 7627 plakalı otomobil, önünde seyreden T.G'nin kullandığı 34 GRU 499 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.

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