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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede binanın 3. katında kalan Nazmiye Karacadağlı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Apartmanda oturan ve yangın nedeniyle yaralanan vatandaşlardan 5'i, itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, üst katlardaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Mimar Sinan Mahallesi 95. Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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