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Açıklamada, söz konusu hatlar şöyle sıralandı:

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seçimler nedeniyle pazarı pazartesiye bağlayan gece bazı sefer lerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

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