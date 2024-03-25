İstanbul

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA