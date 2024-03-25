Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.