İSTANBUL (AA) - Atatürk Oto Sanayi Sitesi 10. Sokak'taki bir iş yerinin önünde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın tamir ve bakım işlemleri için burada bulunan 4 araca da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta hasar oluştu.

Bu arada, otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın alevli şekilde yanması ve yoğun dumanın çıkması yer alıyor.