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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde, provokatif eylemlerin önlenmesine yönelik özel harekat ekipleri ve havadan helikopter desteğiyle denetim gerçekleştirildi.

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