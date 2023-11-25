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Ayrıca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında broşürlerinin dağıtıldığı kadınlar, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) ilişkin bilgilendirildi.

Şehirler arası taşımacılık yapan otobüslerdeki yolculara da kış lastiği konusunda bilgi verildi.

Şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşıma maksadıyla kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği denetimi yapan ekipler, durdurulan araçların lastiklerinin derinliğini ölçerken sürücüleri de bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Nisan 20024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, Başakşehir Fenertepe gişelerinde denetim noktası oluşturdu.

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