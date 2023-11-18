Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün yaptığı yağmur ve fırtına uyarıların ardından kentte beklenen yağış, gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artırarak sürdürdü.

Bakırköy Kennedy Caddesi'nde bulunan bir alt geçit, yağış sonrası suyla doldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kanal temizliği ve araçla su tahliyesi yaptı. Alt geçidi kullanan sürücüler de biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nin Kennedy Caddesi'yle bağlandığı noktada oluşan su birikintisi nedeniyle de 4 araç mahur kaldı. Yaklaşık 1,5 saat suyun içinde bekleyen araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

İSKİ ekipleri, vidanjör yardımıyla yolda biriken suyu tahliye etti.

Aracıyla caddede mahsur kalan İbrahim Yavuz Çakır, U dönüşü yapmak isterken aracının suda mahsur kaldığını ve çalışmadığını söyledi.

Beşiktaş Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle dalgalar sahile vurdu.

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle rögar taştı, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın bahçe katında biriken su, vatandaşlar tarafından kovalarla tahliye edildi.

Ümraniye'de de yağış nedeniyle rögar taşarken yolda su birikintisi oluştu.

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta bulunan bir binanın arkasında yer alan istinat duvarı, aşırı yağış sebebiyle çöktü. Duvarın çökmesiyle altında bulunan toprak, binanın zemin katındaki dairenin girişine kadar kaydı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Fen işleri ekiplerinin incelemesinin ardından dairenin girişine kadar gelen toprak kaldırılacak.

Maltepe'deki Altıntepe alt geçidi de yağış nedeniyle suyla doldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve İBB ekipleri sevk edildi.

Güvenlik nedeniyle alt geçit araç geçişine kapatılırken, ekipler tıkanan rögarı ve biriken suyu boşaltmak için çalışma yapıyor.

Öte yandan İBB'den yapılan açıklamada, saat 12.00 itibarıyla en fazla yağışın sırasıyla Beykoz (39,9 kg/m2), Ümraniye (36,9 kg/m2), Sarıyer (35,8 kg/m2) ve Şişli (32,6 kg/m2) ilçelerinde ölçüldüğü kaydedildi.

Sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen 5 bin 45 personel, 2 bin 104 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan ihbarlara müdahale edildiği belirtilen açıklamada, kentteki bazı bölgelerde meydana gelen göllenmelere müdahale edildiği aktarıldı.