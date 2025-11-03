SÜLEYMANIYE/İSTANBUL (AA) - Uzun süredir durdurulmuş olan İstanbul-Süleymaniye seferlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden başlatılmasına karar verilmişti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) haftada karşılıklı 4 kez düzenlemesi planlanan seferler, daha önce aktarmalı uçuş ya da kara yoluyla seyahat etmek zorunda kalan bölge halkı, turistler ve iş insanları için büyük kolaylık sağlayacak.

Uçuşların yeniden başlaması, bölge ekonomisinin canlanması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uçuşların yeniden başlaması, kentin ekonomisini canlandıracak

Süleymaniye Havacılık ve Turizm Şirketleri Birliği Başkanı Ata Enver Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamasını 'çok önemli bir adım' olarak nitelendirdi.

Türkiye'den Süleymaniye'ye uçuşların tekrar başlamasının kentin ekonomisini canlandıracağını belirten Hıdır, bu sayede şirketlerin, ofislerin ve turizm bürolarının yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.

Hıdır, söz konusu ofis ve şirketlerin yeniden faaliyete geçmesiyle kentin ekonomisinin canlanacağını, uçuşların durdurulduğu iki buçuk yıllık dönemde ise ekonomik kayıplar yaşandığını belirtti.

Bolat: Misafirlerimizi yeniden Süleymaniye'ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ta halihazırda Bağdat, Necef, Erbil, Basra ve Kerkük şehirlerine sefer düzenleyen bayrak taşıyıcı hava yolu, Süleymaniye hattının tekrar devreye alınmasıyla ülkedeki destinasyon sayısını 6'ya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, doğal güzellikleri, köklü tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin en önemli şehirlerinden Süleymaniye'ye yeniden uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu seferlerin yalnızca bölgedeki uçuş ağını genişletmeyeceğini, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydeden Bolat, 'Misafirlerimizi emniyetli, konforlu ve yüksek hizmet standartlarımızla yeniden Süleymaniye'ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Seferler, İstanbul Havalimanı ile Süleymaniye Uluslararası Havalimanı arasında pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı icra edilecek.

Uçuşlar, 27 Mart 2026'dan sonra her gün karşılıklı düzenlenecek.

Türk Sivil Havacılık Kurumu, 3 Nisan 2023'te Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşları durdurmuştu.



