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Bu oyuncuların yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç da teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroda yer almadı.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Tayfur Bingöl, kadroda yer almadı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joseph Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jackson Muleka yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

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