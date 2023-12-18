Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgiyle 8 puan toplayan İstanbulspor, puan cetvelinde son sırada yer alıyor. Sarı-siyahlı ekip, 15 maçta 11 gol kaydederken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Teknik direktörlük görevine Hakan Yakın'ın gelmesinin ardından ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçen İstanbulspor, bu maçın ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

Son 2 haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-0, Corendon Alanyaspor'a da sahasında 1-0 mağlup olan sarı-siyahlı takım, bu karşılaşmalarda gol atamadı.

İstanbulspor'da Eduart Rroca, Demeaco Duhaney ve Muammer Sarıkaya sarı kart sınırında olan isimler. Bu futbolcular, Trabzonspor karşısında kart görmeleri durumunda, Sivasspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor üstün

İstanbulspor ile Trabzonspor'un bugüne kadar Süper Lig'de oynadığı 22 maçta, bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

İstanbulspor rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor ise 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İstanbulspor'un kaydettiği 22 gole karşılık Trabzonspor 33 gol attı.

İstanbulspor, 29 Nisan 2000'de 5-1 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyete imza atmıştı. Trabzonspor ise 28 Mayıs 2005'te 5-0'la İstanbulspor karşısındaki en farklı galibiyetini almıştı.