Maçta pozisyonlara girdiklerini ama sonuçta üçüncü bölgede ya da ceza sahasının içinde yanlış kararlar verdiklerini ifade eden Yakın, şunları kaydetti:

"İyi pozisyonlar yakaladık ama atamadık. Geçtiğimiz maçlar gibi sonra golü yedik. 2-0'dan sonra kendi düşüncem aslında tekrar yani dönüşe ben de inanmadım. Aslında takımın gene dağılacağını düşündüm. Geri dönüşümüz mükemmel oldu. 2-1 bulduk. Ondan sonra tabii ki kendim de inandım 2-2 olacağına. Beraberlik takım için bir moral oldu. Takımı tebrik ediyorum."