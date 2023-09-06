İstanbul

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Başakşehir'de sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Şahsın cesedine ulaşıldı. Ekiplerimizin su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan son açıklamada ise "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Sele kapılarak hayatını kaybeden kadının cenazesi morga kaldırıldı

Başakşehir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yayındaki kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşinci Etap'taki Sular Vadisi'nde bir kafede oturan 57 yaşındaki Y.Y. yağmur başladığı sırada buradan çıktı.

Yağış nedeniyle oluşan sele kapılan kadın, yaklaşık 1 kilometre sürüklenmesinin ardından çevredekilerce tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.Y'nin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Su taşkınından etkilenen 5 kişi hastaneye nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağanakta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, su taşkınından etkilenen 5 kişinin hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık hizmeti sürüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye yaklaşık 125 kilo gram yağış düştüğünü vurgulayarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini, sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Gül, "Su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan hemşehrilerimiz 112'yi aradıkları takdirde kamu tesislerinde misafir edilecektir." paylaşımında da bulundu.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Dere taştı, Boğazköy Köprüsü kapandı

İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma yapıyor.

Boğazköy Meydanı'nda selden dolayı oluşan toprak ve taşlar da belediye ekiplerince kaldırılıyor.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Yağış nedeniyle sürücüler mahsur kaldı

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kavacık, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkat çekti.

Sultangazi Habibler'de de yağmurdan dolayı araçlar durdu.

Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarı boyuna kadar yükseldi.

Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Turgut Özal ve Siteler istasyonlarımız kapatılmıştır." denildi.

"Vaziyet bu, mahvolduk"

Arnavutköy'de Abdullah Gül Caddesi'nde aracıyla mahsur kalan Serkan Arslan, arkadaşının evini su bastığını belirtti. Arslan, "Vaziyet bu, mahvolduk. Arabanın motoruna su girdi. Arabanın motoru istop etti. Mahsur kaldık." dedi.

Ani su baskınında yolda kaldıklarını belirten Yunus Emre Bozdemir de "Vites, motor arızası verdi. Ne ileri ne geri. Şimdi çekici çağırdım. Arabayı alacağız bir şekilde sudan çıkarıp kuru bir yere bırakacağız. Biz de bırakıp gidemiyoruz. Mal canın yongası. Arnavutköy'e gideceğim. Aşağıdaki dereyi de kapattılar. Dereyi kapatınca olacak olan bu. Yağmur vardı ama bir anda yükseldi." diye konuştu.

Küçükçekmece ve Başakşehir'de selde ölümlere ilişkin soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle ekiplerin gece boyunca çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam edecek. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA