Üsküdar Sahili'ndeki etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un işgal edildiğini ama diz çökmediğini ve başının öne eğilmediğini söyledi.

Şehrin kıyılarında işgal donanmasına, sokaklarında ise işgalci askerlere rastlanıldığını ama buna rağmen İstanbul'un umudunu hiç kaybetmediğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

''En kara günlerde bile özgürlük ve bağımsızlık fikrinin, Milli Mücadele ateşinin ışığı İstanbul'da hiç ama hiç sönmedi. Kurtuluş Savaşı, İstanbul'dan Anadolu'ya yayılan bir güç ve enerjiyle başladı. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a doğru yola çıkarken özgür ve mutlu İstanbul ile yeniden buluşacağını biliyordu. Çünkü O, kendisine, bu toprakların insanlarına güveniyordu. Gelecek güzel günlere yürekten inanıyordu. Kurtuluş Savaşı, bu inanç ve güvenle kazanıldı. Cumhuriyet, bu inanç ve güvenle kuruldu."

Cumhuriyet ile herkesin bir ve eşit olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ''Hep birlikte milli iradeye, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir sistem inşa ettik. Güçlü ve milli bir ekonomiye sahip olduk. Kimsesizlerin kimsesi olmayı kendine görev bilen bir sosyal devlet kurma yoluna girdik. Cumhuriyet'le birlikte kadınlar hak ettiği konuma ulaştı. Hayatın her alanında büyük bir sıçrama yaşadık. Cumhuriyet bize, daha yüksek hedeflere ulaşmak için izlememiz gereken o güçlü yolu, geleceğimizi şekillendirme hakkına ve gücüne sahip olduğumuzu öğretti." diye konuştu.

Dans ve mapping gösterilerinin yapıldığı etkinlikte şarkıcı Eypio ve Sibel Can konser verdi.