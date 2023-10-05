Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'ndeki yaklaşık 47 bin 65 metrekarelik alan "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi'ndeki Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.

AA