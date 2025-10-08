STOCKHOLM (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, tarihi Stockholm Belediye Binası'nda gerçekleştirilen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı konumunda olduğunu belirterek, 'Tüm dünyadaki gurur kaynağımız. Dünyanın her yerine THY ile gidiyoruz ve gittiğimiz her yerde de THY'yi görmekten mutlu oluyoruz.' dedi.

Stockholm'de farklı bir amaçla bir araya geldiklerini kaydeden Oktay, THY'nin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlamak anlamında, aynı zamanda Türkiye ve İsveç arasındaki turizm hareketliliğin artırılması kapsamında yapılan programa katıldıklarını söyledi.

Oktay, Türkiye'nin her yerinden eşsiz manzaraların İsveç'te sergilendiğini belirterek, 'Ankara'dan yurt dışındaki diğer başkentlere ve önemli şehirlere THY ve AJet aracılığıyla erişimin artırılması ile hem Ankara'nın tanıtılması hem de başkentimizden gelen turist sayısının artırılması için de buradayız. Bu ay itibarıyla 4 yeni uçuşa başlıyor olacağız. Barselona, Madrid, Tiflis ve Erbil.' dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da THY ve AJet uçuşlarının sağlık ve eğitim turizmiyle artırılabileceğinin altını çizerek, Ankara'daki hastane, eğitim kuruluşları, otel ve turizm acenteleriyle beraber başkente katma değeri yüksek turistlerin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara'ya 5 milyon turist getirme hedeflerinin olduğunu belirten Bolat, 'Nasıl ki Antalya'ya 17,5 milyon turist geliyorsa, İstanbul'a 23 milyon kişi geliyorsa ki bunların büyük bir kısmı turist, Ankara'ya da 5 milyon turist yakın zamanda ulaşılabilir bir hedef.' diye konuştu.

Oktay ve Bolat, etkinliğe katılan İsveçli atlet Armand Duplantis'i başarılarından dolayı kutlarken, Duplantis de THY'nin programından çok etkilendiğini söyledi.

Konuklara Türk çayı ve kahve ikram edilen 'Connect To Türkiye' etkinliğinde, ebru sanatından örnekler sunuldu.

Etkinliğe, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Atila Altuntaş ,Lejla Biogradlija