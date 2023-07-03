Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.​​​​​​​

İngiliz polisi de göstericilerin eylemi sırasında büyükelçilik önünde güvenlik önlemleri aldı.

Protestoculardan bazıları daha sonra büyükelçilik binası önünde İsveç bayrağı yaktı.

Fransa Başbakanı Borne, ülkede düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacaklarını belirtti

Fransa Başbakanı Borne, ülkede düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacaklarını belirtti

"Özgürlüğün bir sınırı var" yazılı pankartların yanı sıra Kur’an-ı Kerim taşıyan protestocular, büyükelçilik binasının önündeki merdivenlere Filistin bayrağı astı.

İsveç 'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan küçük bir grup, Stockholm'de Kur'an -ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.