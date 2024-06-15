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90+3. dakikada İsviçre bir gol daha buldu. Atılan uzun pasta savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Embolo'nun kalecinin üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A grubu mücadelesinde Macaristan ile İsviçre takımları Köln Stadı’nda karşılaştı.

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