2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A grubu mücadelesinde Macaristan ile İsviçre takımları Köln Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
14. dakikada İsviçre öne geçti. Aebischer'in derinlemesine etkili ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Duah'ın şutunda, top ağlarla buluştu: 0-1
45. dakikada İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Freuler'in pasında ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Aebischer'in sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2
İkinci yarı
66. dakikada Macaristan farkı 1'e indirdi. Soldan Szoboszlai'nin altıpasın içine etkili ortasında Varga'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
90+3. dakikada İsviçre bir gol daha buldu. Atılan uzun pasta savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Embolo'nun kalecinin üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3
Karşılaşma, İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.