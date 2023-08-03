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Putin, Rus bürokratların sadece yerli araç kullanmasını istedi

Putin, Rus bürokratların sadece yerli araç kullanmasını istedi

Molko'nın suçlu bulunması durumunda 1000 ila 5 bin avro para cezası alabileceği kaydediliyor.

Olayın ardından, 51 yaşındaki solist Molko hakkında Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca devlet kurumlarını aşağılamaktan ve Başbakan'a hakaret etmekten soruşturma açılmıştı.

Torino kenti yakınlarındaki Stupinigi'deki bir müzik festivali çerçevesinde 11 Temmuz'da verdiği konserde solist Molko, sahneden Başbakan Meloni'ye "faşist ve ırkçı" demişti.

BBC'nin haberine göre, Meloni, kendisine "ırkçı ve faşist" diyen Placebo 'nun solisti Molko'ya hakaret davası açtı.

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