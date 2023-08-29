Haber: Damla Oya Erman

Bergamo, kuzey İtalya'da bulunan fabrikasının yaşlandırma odasında binlerce Grana Padano peynir tekerleği tarafından ezilerek Pazar günü ölen bir İtalyan peynir üreticisinin ölümü yerel yetkililer tarafından bildirildi.

74 yaşındaki Giacomo Chiapparini, peynir tekerleklerini yaşlandırma süreci sırasında temizlemek için kullanılan otomatik robota bakmak üzere yaşlandırma odasına girmişti, Bergamo Karabinieri'ye göre.

Ölüm anında, yaklaşık 1.600 tekerleklik on koridor bulunan tavanına kadar raflar mevcuttu.

Yetkililerin "domino etkisi" olarak tanımladığı bir olay zincirinin yol açtığı, peynir üreticisinin ölümüne yol açan başlangıçtaki çökmenin nasıl meydana geldiği belirsiz.

Karabinieri yetkilileri, itfaiye ekibi, iki ambulans hizmeti ve diğer yerel otoriteler, Pazar günü yerel saatle 21.00'de olay yerine çağrıldıklarını söyledi.

Chiapparini'nin cesedinin peynir tekerleklerinin altında bulunması 11 saatten fazla sürdü.

Cesedi, peynir fabrikasında yaşayan ve çalışan ailesi tarafından teşhis edildi, dedi Karabinieri sözcüsü. Cenazesi Perşembe günü düzenlenecek.

Chiapparini'nin fabrikası 1970'lerin sonlarında kuruldu ve fabrikada yetiştirilen ineklerden elde edilen süt kullanılarak yılda yaklaşık 15.000 Grana Padano peynir tekerleği üretiyor, şirket web sitesine göre. Peynir, 12 ila 70 ay arasında yaşlandırılıyor.